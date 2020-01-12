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Орловский о Федоре Емельяненко: «Мне кажется, он ненастоящий. Фейковый чутка»
У белорусского бойца остались негативные воспоминания о встрече с Императором.
Представитель смешанных единоборств белорусский боец Александр Орловский высказал мнение о россиянине Федоре Емельяненко.
Тяжеловесы встречались на ивенте Affliction: Day of Reckoning в 2009 году, и тогда Емельяненко уложил оппонента уже в первом раунде.
«Мне кажется, он ненастоящий. Он фейковый чутка. И все. И команда у него была не совсем порядочной, скажем так», – рассказал Орловский в сториз инстаграма.
- Последний бой Орловский провел в ноябре 2019 года – поражение от Жаирзиньо Розенструйка.
- Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона нокаутом в поединке 29 декабря.
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