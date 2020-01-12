Other Agency
Появилось архивное видео реакции Хабиба на 13-секундный нокаут Конора
В 2015 году Нурмагомедов восхищался Макгрегором.
В интернете появилось архивное видео реакции Хабиба Нурмагомедова на поражение нокаутом, которое Конор Макгрегор нанес бразильцу Жозе Алдо.
В декабре 2015 года Конор нокаутировал Алдо всего за 13 секунд. В зале в тот момент находился и Нурмагомедов: после того, как Макгрегор разнес Алдо, Хабиб сперва схватился за голову, а затем – восторженно заулыбался.
- В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе.
- 18 января 2020 года Конор вернется в октагон и проведет бой против Дональда Серроне.
- Хабиб 18 апреля подерется с Тони Фергюсоном.
Тайка с непобедимым рекордом жестоко избила соперницу – боль сочится через экран
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте