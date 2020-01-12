«***** [Звезда] Конору и Хабибу». Профили Олега Монгола и Рук-базук появились на сайте Sherdog

Российские блогеры Олег Монгол и Кирилл Терешин обзавелись профессиональными страницами на сервисе Sherdog. На этом сайте можно найти наиболее полную статистику бойцов MMA со всего мира.

В профиле Терешина указан только его вес (65 кг) и даже нет фотографии, зато личность Монгола раскрыта куда полнее: редакторы Sherdog даже раскопали фамилию блогера, которая ранее была неизвестна – Перехожев.

В группе Олега Монгола во «ВКонтакте» появился скриншот профиля на Sherdog и подпись: «Конору ***** [звезда] и Хабибу».

Монгол и Терешин (более известный как Руки-базуки) сошлись в MMA-поединке в октябре прошлого года.

Победу удушающим приемом одержал 43-летний Монгол.

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