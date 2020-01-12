Боец MMA Эй Джей Макки стал гостем редакции TMZ Sports и показал болевой прием на одном из журналистов.

Доброволец из числа сотрудников TMZ Sports почувствовал на себе, что такое рычаг локтя. При этом Макки подробно описал выполнение приема – используйте этот ролик как руководство к действию, если занимаетесь смешанными единоборствами.

Макки – представитель промоушена Bellator. Он провел в нем 16 боев и одержал 16 побед.

В последнем на данный момент поединке Эй Джей победил Дерека Кампоса как раз при помощи рычага локтя.

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