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Непобедимый боец MMA взял журналиста на рычаг локтя

Непобедимый боец MMA взял журналиста на рычаг локтя
Eurosport

43 мин. назадОбновлено 38 мин. назад

Ты бы не хотел закуситься с этим парнем.

Боец MMA Эй Джей Макки стал гостем редакции TMZ Sports и показал болевой прием на одном из журналистов.

Доброволец из числа сотрудников TMZ Sports почувствовал на себе, что такое рычаг локтя. При этом Макки подробно описал выполнение приема – используйте этот ролик как руководство к действию, если занимаетесь смешанными единоборствами.

  • Макки – представитель промоушена Bellator. Он провел в нем 16 боев и одержал 16 побед.
  • В последнем на данный момент поединке Эй Джей победил Дерека Кампоса как раз при помощи рычага локтя.

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