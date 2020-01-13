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«Мышление очкошника». Хабиб высмеял Серроне за страх перед боями

«Мышление очкошника». Хабиб высмеял Серроне за страх перед боями
Eurosport

1 час назад

Нурмагомедов не знает, что такое трясущиеся коленки в октагоне.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Дональда Серроне – Ковбой заявил, что «из раза в раз боится и нервничает перед боями».

«Мышление очкошника», – написал Хабиб.

  • 18 января Серроне проведет поединок против Конора Макгрегора.
  • Нурмагомедов расправился с Макгрегором в октябре позапрошлого года, победив болевым приемом в четвертом раунде.
  • 18 апреля Нурмагомедов проведет бой против Тони Фергюсона.

У Хабиба и Конора точно будет реванш. Макгрегору нужно выиграть 2 боя, а не 10

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