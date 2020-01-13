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«Мышление очкошника». Хабиб высмеял Серроне за страх перед боями
Нурмагомедов не знает, что такое трясущиеся коленки в октагоне.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Дональда Серроне – Ковбой заявил, что «из раза в раз боится и нервничает перед боями».
«Мышление очкошника», – написал Хабиб.
- 18 января Серроне проведет поединок против Конора Макгрегора.
- Нурмагомедов расправился с Макгрегором в октябре позапрошлого года, победив болевым приемом в четвертом раунде.
- 18 апреля Нурмагомедов проведет бой против Тони Фергюсона.
У Хабиба и Конора точно будет реванш. Макгрегору нужно выиграть 2 боя, а не 10
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