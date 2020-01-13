Eurosport
Российский боец отправил китайского соперника спать сокрушительным ударом локтем
Спокойной ночи!
Российский боец смешанного стиля Газават Сулейманов на турнире Rebel FC 10, прошедшем в Москве, победил соперника из Китая Йибугеле.
Поединок завершился уже в первом раунде после молниеносной атаки Газавата – он выполнил резкий удар локтем с разворота, после которого соперник повалился на настил без шансов продолжить встречу.
- Таким образом на счету Сулейманова стало 11 побед при двух поражениях.
- Rebel FC – сингапурское подразделение ММА.
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