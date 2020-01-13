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Российский боец отправил китайского соперника спать сокрушительным ударом локтем

Российский боец отправил китайского соперника спать сокрушительным ударом локтем
Eurosport

12 мин. назад

Спокойной ночи!

Российский боец смешанного стиля Газават Сулейманов на турнире Rebel FC 10, прошедшем в Москве, победил соперника из Китая Йибугеле.

Поединок завершился уже в первом раунде после молниеносной атаки Газавата – он выполнил резкий удар локтем с разворота, после которого соперник повалился на настил без шансов продолжить встречу.

  • Таким образом на счету Сулейманова стало 11 побед при двух поражениях.
  • Rebel FC – сингапурское подразделение ММА.

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