Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что готов попробовать силы в смешанных единоборствах.

«Я говорил об этом раньше – я готов побить тебя в своем спорте, затем прийти в твой спорт и сделать то же самое. Мне нравится ММА, они позволяют залезть на оппонента и покрошить его лицо быстрыми ударами. Это определенно тот спорт, в котором я могу показать себя. Это просто другие правила, другие вещи. Я укомплектован нужным набором скиллов, у меня достаточно интеллекта и знаний о единоборствах, точка.

Постоянно вижу, что парни из MMA приходят в бокс – в боксе ты должен стоять на ногах и быть гребаным мужиком на протяжении 36 минут. Но я не против отправиться и в тот мир тоже. Но, знаете, на самом деле мы тут просто фантазируем – я слишком опасен в любом виде спорта. Я на самом деле могу убить, потому что у меня достаточно мощи для подобного, и это чертова правда», – похвастался боксер в интервью ThaBoxingVoice.

22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе 34-летний Уайлдер проведет реванш против Тайсона Фьюри.

Фьюри ранее тоже заявил о желании попробовать себя в UFC.

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