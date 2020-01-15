19 января состоится первый ивент UFC в этом году – в октагон вернется главная звезда промоушна Конор Макгрегор. Причем вернется не в привычный легкий вес, каждая победа в котором приближает его к реваншу с Хабибом, а в полусредний. И это только на первый взгляд кажется странным. У ирландца все еще есть супервариант развития карьеры, который коронует его в статусе величайшего бойца в истории UFC.

После поражения от Хабиба в рамках UFC 229 Конор занимался чем угодно, но только не дрался: гонял в Россию, рекламировал букмекеров, дерзил в твиттере и, конечно, продвигал виски. Ирландец превратился в почти идеальную говорящую голову (пересмотрите интервью в «Вечернем Урганте») и бизнесмена – официальных данных о продажах Proper 12 нет, но по предварительным расчетам Конор поднял на продукте около 50 миллионов долларов.

Теперь пришло время для камбэка в октагон, который нужен, чтобы расширить бизнес-империю и спокойно уйти на пенсию. У Конора есть три способа ухода, остается только сделать правильный выбор.

С первым шагом возвращения в октагон все понятно. Против Конора выскочит Ковбой Серроне, который почти гарантированно отхватит по голове в стойке и откроет Макгрегору новые ветки решений.

Конор МакгрегорGetty Images

Тренер Мака Джон Кавана удивленно заявил, что ирландец набрал лучшую форму в карьере: «Если честно, полгода назад я не был уверен, что это возможно». Сам ирландец даже немного завязал с трештоком и теперь усерднее занимается в зале, а не тратит энергию на бесполезные реплики. Плюс для Конора – у Серроне два поражения подряд, причем оба ранние: бой с Фергюсоном во втором раунде остановили врачи, а Гэтжи отправил американца в нокаут за 4 минуты и 18 секунд.

Сценарий №1

Победа над Серроне (а в ней почти нет сомнений) откроет Макгрегору дорогу к сопернику уровнем выше. Вопрос только в том, в какой весовой категории. Если Конор захочет вернуться в родной легкий, а до него всего пара-тройка килограммов, то без реванша с Хабибом действительно не обойтись.

Придется либо вынести Джастина Гэтжи (№4 в легком весе), а потом, несмотря на требования Хабиба о 10 победах для реванша, получить в соперники Орла, либо выйти в октагон с аварцем сразу после Серроне. Формально, Дональд пятый номер рейтинга в легком весе, поэтому схватка с Гэтжи не очень-то и необходима. Еще есть Порье, но и он не выглядит необходимым препятствием на пути к Нурмагомедову. При выборе ирландцем легкого веса все зависит от решения UFC и текущей формы Макгрегора, которая будет ясна уже совсем скоро.

Конор МакгрегорInstagram

Сценарий №2

Второй вариант связан с продолжением выступлений в полусреднем весе. Махач с Серроне будет именно в нем, поэтому набор и удержание веса проблем не составят. Сам Конор уверяет, что готов драться в любом весе: «Сейчас я вешу примерно 160 фунтов (72,5 кг), может чуть больше. Да, все меня спрашивают, почему я не выбрал легкий вес, но я побью Ковбоя в любом весе». Тем более Макгрегор заявил, что во втором бою в 2020-м хочет подраться с Хорхе Масвидалем или Нэйтом Диасом, как раз представителями полусреднего дивизиона. Оба варианта для Конора рабочие. С Диасом можно наконец выяснить, кто круче (сейчас счет в их противостоянии равный – 1:1), с Масвидалем – подчеркнуть амбиции в полусреднем весе и отобрать титул BMF («главный жесткий ублюдок»).

Только вот дальше, несмотря на желание Конора, драка с Хабибом ему противопоказана. Во-первых, Нурмагомедов выложится по максимуму, чтобы закончить карьеру с нулем поражений, во-вторых, едва ли допустит поражение против Конора в России. Вероятность реванша с Макгрегором в «Лужниках» и новой победы Хабиба крайне велика.

Скорее всего, Конор выберет именно этот вариант, тем более о нем он заявил в интервью, но тогда ирландец уйдет побежденным и окончательно распишется в беспомощности против Хабиба (в первом поражении, по мнению Конора, виновато пьянство во время подготовки).

Сценарий №3

Но есть еще один почти беспроигрышный вариант ­– бросить вызов Камару Усману или другому обладателю пояса в полусреднем весе на момент разборки с Масвидалем. Гарантии успеха нет никакой, более-менее все эксперты считают, что ирландец слишком мал и для Масвидаля, и для Усмана тем более, но нокаутировать их в одном из первых раундов вполне реально. Кстати, Конор обещал вынести всех в полусреднем весе еще в 2015-м.

Ожидания будут невысоки, но если Конор внезапно победит, то станет первым в истории чемпионом UFC в трех весовых категориях. Бизнес взлетит еще выше, а Хабиб уйдет непобедимым – все будут довольны.

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