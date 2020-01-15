На ивенте XKO 48 промоушна Xtreme Knockout в американском Далласе случился мощнейший поединок.

В предварительных боях 10 января в октагоне дрались два легковеса – американцы Эммануэль Кэлхоун и Марк Эйтель.

В конце первого раунда Эйтель поймал соперника и зажал его в партер. Кэлхоун отбивался ногами и сопротивлялся рычагу противника. Эммануэль быстро вскочил на ноги, высоко подпрыгнул и ударил Марка коленом в челюсть. Файтер пропустил удар и рухнул на канвас с раскинутыми руками.

23-летний Кэлхоун выступает в профессиональном ММА с 2016 года. Поединок с Эйтелем стал для него четвертым и вторым победным (2-2-0).

Сайт Tapology пишет, что Кэлхоун занимает 57-е (из 260) место в рейтинге бойцов в легком весе юго-запада США и 22-е (из 107) место в списке файтеров-легковесов Техаса.

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