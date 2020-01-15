Хип-хоп-артист и бывший участник группы CENTR Гуф вызвал на бой бронзового призера Олимпийских игр-2004 по дзюдо, депутата Госдумы РФ шестого созыва Дмитрия Носова.

«Носов, иди сюда, я один на пляже, давай. Мне кажется, у нас с тобой есть недовыясненный вопрос – у Слима, меня, моей жены, жены Слима, невесты, Сэма [есть вопрос]. Где вы там тренируетесь? Хочешь, я подъеду один? Где вы там тренируетесь? Вы же там ****** [капец] бойцы, галустяны. Давай, подъезжай, депутат, ***** [блин].

Вы меня ******* [задолбали] все. Я себе флаг России набил, знак «Аэрофлота», гранату, пистолет – вам ничего это не говорит, что я не мусорской? Может, ты мне наркоты подкинешь? Ты мне давно дорогу перешел. Я хочу узнать, где я тебе дорогу перешел настолько, что ты, ****** [гребаный] ******* [фантомас], захотел лишить меня всего будущего.

Я сидел в этом вашем ****** [гремучем] Красноярске, галимом Красноярске из-за вашего Дмитрия Носова, депутата ******* [гремучего], я ******* [разнесу] его ***** [нафиг] на всю ***** [фигню], что он сделал мне и Слиму. А тебя, ******* [фантомас], я жду в файт-клубе – я поспал и готов идти с тобой на треню, понял, ***** [чудак]?» – заявил Гуф в прямом эфире инстаграма.

В 2015 году участников группы CENTR Гуфа и Слима задержали в аэропорту Красноярска сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В крови рэперов нашли следы кокаина и марихуаны, обоих задержали на шесть суток. Инициатором ареста Гуфа и Слима стало движение «Антидилер», которое возглавляет Дмитрий Носов.

После скандала в Красноярске глава высшего совета ЛДПР Игорь Лебедев назвал инцидент личным пиаром Дмитрия и заявил, что Носов будет исключен из партийной фракции в Госдуме.

Бренд Гуфа сошьет мерч для пляжного «Спартака»

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте