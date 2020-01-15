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Конор: «3-4 месяца не пью перед боем с Серроне, а перед Хабибом накидывался всю неделю»
Макгрегор твердо намерен реанимировать карьеру.
Боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что воздерживается от алкоголя перед поединком на UFC 246 против Дональда Ковбоя Серроне.
«Последний раз я пил пару месяцев назад, три или четыре, может быть. Не то что перед боем с Хабибом – тогда я пил всю неделю перед боем. Во мне сидел этот яд или что-то типа того. Не знаю почему.
У меня в отеле были свои люди. Я звонил им, назначал поединок, спускался в зал и проводил бой с полным контактом – никаких шлемов или защиты головы, маленькие перчатки.
И я бы выиграл! У меня была война, я бы выиграл и нокаутировал этого парня, чтобы оторваться и отпраздновать. И вернулся бы через три дня – не делая то, что должен, и не проживая жизнь, которую обязан.
Но я не вернусь туда. Сейчас я в лучшем положении. Я совершал ошибки, но имел достаточно мужества признать их и исправить», – заявил Макгрегор в интервью шоу Ариэля Хелвани на ESPN. Его цитирует Business Insider.
- Бой Конора с Хабибом прошел на ивенте UFC 229 в октябре 2018-го. Нурмагомедов победил в четвертом раунде и защитил чемпионский пояс в легком весе.
- С тех пор Макгрегор не выходил в октагон. 19 апреля в 7:30 по московскому времени он сразится с Дональдом Серроне на UFC 246.
У Конора есть 3 сценария карьеры. Лучший – без Хабиба и с тремя поясами