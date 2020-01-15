Боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что воздерживается от алкоголя перед поединком на UFC 246 против Дональда Ковбоя Серроне.

«Последний раз я пил пару месяцев назад, три или четыре, может быть. Не то что перед боем с Хабибом – тогда я пил всю неделю перед боем. Во мне сидел этот яд или что-то типа того. Не знаю почему.

У меня в отеле были свои люди. Я звонил им, назначал поединок, спускался в зал и проводил бой с полным контактом – никаких шлемов или защиты головы, маленькие перчатки.

И я бы выиграл! У меня была война, я бы выиграл и нокаутировал этого парня, чтобы оторваться и отпраздновать. И вернулся бы через три дня – не делая то, что должен, и не проживая жизнь, которую обязан.

Но я не вернусь туда. Сейчас я в лучшем положении. Я совершал ошибки, но имел достаточно мужества признать их и исправить», – заявил Макгрегор в интервью шоу Ариэля Хелвани на ESPN. Его цитирует Business Insider.

Бой Конора с Хабибом прошел на ивенте UFC 229 в октябре 2018-го. Нурмагомедов победил в четвертом раунде и защитил чемпионский пояс в легком весе.

С тех пор Макгрегор не выходил в октагон. 19 апреля в 7:30 по московскому времени он сразится с Дональдом Серроне на UFC 246.

У Конора есть 3 сценария карьеры. Лучший – без Хабиба и с тремя поясами

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