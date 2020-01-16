Какие обвинения выдвинуты против тренера?

24 сентября 2019 года сотрудники СК задержали в Светогорске Ленинградской области 67-летнего тренера по боевым искусствам Виктора Пестова. Обвинение предельно серьезное – изнасилование 14-летнего подопечного. По версии следствия, с июля 2017 по март 2019 подозреваемый приглашал мальчика к себе домой под предлогом тренировок, где неоднократно насиловал. При обыске в квартире Пестова якобы был даже найден фаллоимитатор, правда официально эта информацию не подтверждалась.

После задержания в группу «Светогорск ВКонтакте» поступило сразу несколько анонимных сообщений от бывших воспитанников, которые также утверждали, что тренер домогался к ним.

Сайт News47 опубликовал рассказ мужчины, чей 11-летний сын тоже занимался у тренера: «Сын начал говорить уже через пару минут. Говорил все то, что не смог сказать мне. Маленький добрейший парнишка, который спасает улиток с тротуара в траву по дороге из школы домой, вдруг рассказывал о голом тренере, члене, прикосновениях! Это было ужасно. Я сидел сзади него и все слышал.

Поразило то, что сын его защищал. То есть тренер настолько первоклассный психолог, что готовит детей к этому. Сын говорил, что он пожилой, одинокий… что это просто уважение. Он рассказывал моему сыну, как облизывал своего тренера с ног до головы и подавал это как норму, мол, этого не надо бояться и рассказывать родителям.

Ничего особенно страшного с моим сыном не успело произойти, но точно случилось бы в дальнейшем. Нашей семье повезло, и мой ребенок в силу возраста еще не сильно травмирован, ведь действий особых тренер еще не успел совершить. Но другим повезло меньше. Насколько мне известно, есть уже признательные показания четырех пострадавших».

При этом многие воспитанники совершенно не верят в виновность Пестова. Один из его бывших учеников заявил: «Не может быть такого: он на протяжении долгого времени был примером, показывал достойные качества».

Сам тренер на контакт со следствием не шел, но утверждал, что ничего подобного с подростками не делал.

Кто такой Виктор Пестов?

67-летний обвиняемый в педофилии – человек в регионе известный. Он заслуженный тренер боевых искусств, мастер боевого самбо, имеет седьмой дан черного пояса по карате ДзюКАдо и квалификацию судьи международной категории.

Сам Пестов родом из Вологодской области, а в Светогорске обосновался после 20 лет службы в армии в 1989 году. Он принимал участие в обеспечении безопасности Олимпиады-80 Москве. Как сообщает издание ivbg.ru, Виктор начал развивать секцию на фоне драматических событий в семье: он женился (как позже выяснилось) на двоюродной сестре, после развода она умерла после длительного запоя. Два сына Пестова умерли один за другим в двухтысячных. А позже выяснилось, что квартира тренера по документам принадлежит другим.

За 30 лет работы секции тренер выпустил около тысячи детей (причем только 18 девочек). Самый известный его воспитанник – обладатель кубка мира по фулл-контакт карате, а сейчас боец ММА Иван Богданов.

Пестов числится помощником депутата и почетным членом партии ЛДПР. Он даже баллотировался в муниципальные депутаты, но затем снял кандидатуру.

Адвокат Пестова сообщил об одном результате экспертизы, СК – о противоположном

Новый поворот истории случился уже в январе. Телеграм-канал Mash на Мойке сообщил, что по данным экспертизы Пестов не насиловал детей. Это позволило адвокату тренера Константину Вилиславову заявить о спланированной акции против 67-летнего специалиста из-за его активной гражданской позиции: «Это оговор, потому что видно из того, что в этих экспертизах содержится, что мы правы, говоря о версии оговора. Сейчас я подготовлю заявление, в конце января я к нему поеду, оформим заявление и направляем на возбуждение уголовного дела в отношении лиц, сделавших оговор».

Но через три дня ситуация вновь кардинально поменялась – в Следственном комитете подтвердили, что результаты экспертизы готовы, но по ним опрошенные дети не склонны к фантазированию, а пострадавших от тренера было гораздо больше. Двое мальчиков и двое взрослых мужчин подверглись развращению в период с 2006 по 2010 год.

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