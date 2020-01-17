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Боец закончил поединок за 18 секунд – он воткнул оппонента головой в настил

Боец закончил поединок за 18 секунд – он воткнул оппонента головой в настил
Eurosport

18 мин. назадОбновлено 12 мин. назад

Нокаута суровее вы еще не видели.

Любительский бой на ивенте промоушна SSP Fight Night в Калифорнии закончился жестоким нокаутом.

Поединок между Эмоном Бейкером и Ричардом Трейу состоялся вне основного карда ивента, хотя по зрелищности может соперничать с любым боем. Схватка завершилась всего за 18 секунд – Бейкер поднял соперника и метнул его головой в настил октагона.

Тренер Эмона, ветеран Bellator Чед Джордж, заявил, что с Ричардом все в порядке. «Его противник в норме, его отвезли в больницу для проверки. Вот почему вы должны иметь хорошую школу, грамотных специалистов вокруг и правильно тренироваться. Так много людей думают, что могут просто прийти в MMA, потому что спорт выглядит легким», – приводит слова тренера
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  • Промоушн Spar Star MMA был основан в 2008 году и базируется в Калифорнии.
  • В активе 37-летнего Джорджа 18 побед и 8 поражений.

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