Любительский бой на ивенте промоушна SSP Fight Night в Калифорнии закончился жестоким нокаутом.

Поединок между Эмоном Бейкером и Ричардом Трейу состоялся вне основного карда ивента, хотя по зрелищности может соперничать с любым боем. Схватка завершилась всего за 18 секунд – Бейкер поднял соперника и метнул его головой в настил октагона.

Тренер Эмона, ветеран Bellator Чед Джордж, заявил, что с Ричардом все в порядке. «Его противник в норме, его отвезли в больницу для проверки. Вот почему вы должны иметь хорошую школу, грамотных специалистов вокруг и правильно тренироваться. Так много людей думают, что могут просто прийти в MMA, потому что спорт выглядит легким», – приводит слова тренера

Промоушн Spar Star MMA был основан в 2008 году и базируется в Калифорнии.

В активе 37-летнего Джорджа 18 побед и 8 поражений.

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