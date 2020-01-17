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Боец MMA погиб в автомобильной аварии. Он не пристегнулся и въехал в столб

Боец MMA погиб в автомобильной аварии. Он не пристегнулся и въехал в столб
Eurosport

1 час назад

33-летний спортсмен скончался на месте.

Боец MMA Энджел Корчадо погиб в автомобильной аварии.

33-летний спортсмен был профессиональным бойцом и тренером по смешанным единоборствам и самообороне. Рано утром 11 января Корчадо на большой скорости влетел в придорожный столб и скончался от полученных травм. Как сообщает MyMMANews, Энджел не пристегнулся.

  • Последний бой он провел еще в 2018 году – поражение нокаутом в первом раунде.
  • Статистика бойца – 4-6.

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