Боец MMA погиб в автомобильной аварии. Он не пристегнулся и въехал в столб
33-летний спортсмен скончался на месте.
Боец MMA Энджел Корчадо погиб в автомобильной аварии.
33-летний спортсмен был профессиональным бойцом и тренером по смешанным единоборствам и самообороне. Рано утром 11 января Корчадо на большой скорости влетел в придорожный столб и скончался от полученных травм. Как сообщает MyMMANews, Энджел не пристегнулся.
- Последний бой он провел еще в 2018 году – поражение нокаутом в первом раунде.
- Статистика бойца – 4-6.
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