Кирилл Терешин по прозвищу Руки-базуки вернулся в октагон.

В прошлом году фрик-боец провел поединок с Олегом Монголом, теперь же вышел боксировать с экс-заключенным Геннадием Беззубиковым по прозвищу Гена Собака. Геннадий – главный герой ютьюб-шоу «Трансформация из зека в человека». Соперники провели один трехминутный раунд по правилам бокса, но Терешин по ходу поединка повалил соперника на настил и даже успел забраться на него до вмешательства судьи.

Ранее стало известно, что в руках Терешина все это время был не синтол, а вазелин.

В конечностях Кирилла начался воспалительный процесс, поэтому из его рук постепенно извлекают инородные субстанции.

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