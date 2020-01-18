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Первый фрик-бой 2020-го – Руки-базуки вышел в октагон против Гены Собаки
Признайся, ты ждал камбэка Рук-базук больше, чем Конора Макгрегора.
Кирилл Терешин по прозвищу Руки-базуки вернулся в октагон.
В прошлом году фрик-боец провел поединок с Олегом Монголом, теперь же вышел боксировать с экс-заключенным Геннадием Беззубиковым по прозвищу Гена Собака. Геннадий – главный герой ютьюб-шоу «Трансформация из зека в человека». Соперники провели один трехминутный раунд по правилам бокса, но Терешин по ходу поединка повалил соперника на настил и даже успел забраться на него до вмешательства судьи.
- Ранее стало известно, что в руках Терешина все это время был не синтол, а вазелин.
- В конечностях Кирилла начался воспалительный процесс, поэтому из его рук постепенно извлекают инородные субстанции.
Конор не дрался больше года, но может получить реванш с Хабибом. Достаточно вырубить Серроне
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