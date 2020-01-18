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Тактаров: «Конор никогда не оскорблял русских людей. Почему мне за него не болеть?»
Олег Николаевич расставил приоритеты, за кого он будет болеть сегодня ночью.
Бывший чемпион UFC Олег Тактаров заявил, что не видит причин не болеть за Конора Макгрегора в поединке против Дональда Серроне.
«Если бы я был промоутером, то поставил бы Конору соперника, которого он точно пройдет, чтобы свести его с Хабибом? Я не знаю, какие там цифры, но – если у Конора они реально зашкаливают – я бы сделал все, чтобы уничтожить бойца, которому он может проиграть. Я бы подставлял под него дохлых, вот и все.
Есть ли логика не болеть за Макгрегора, потому что он оскорбил в России один из ее народов? Никого он там не оскорблял. Есть такое дерзкое выражение – «обижен». Если кто-то обижен, то это их дело из-за этого страдать или плакать. Я не думаю, что он кого-то оскорблял, меня он не оскорблял. А что такого? Меня его фанаты ни разу не оскорбляли. А про фанатов других я не могу это сказать. Конор моих друзей ни разу не выкрадывал. Он мне ничего плохого не делал.
Он никогда не оскорблял русских людей. Более того, он дружит с моим земляком – Артемом Лобовым. Почему мне за него не болеть? У меня просто других слов нет. Что это за навязывание того, что мне делать в этой жизни? Это вы кому навязываете, Тактарову? Тактаров хоть раз свое мнение менял из-за того, что большинство его где-то поджидало с монтажками за поворотом? Вспомните хоть один раз за всю жизнь такой случай, когда Тактаров где-то когда-то струсил из-за того, что какие-то овцы собрались толпой и там обещают меня наказать», – приводит слова Тактарова Sport24.
- Поединок Макгрегор – Серроне пройдет в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе.
- Конор не выходил в октагон полтора года – последний раз он проиграл Хабибу Нурмагомедову.
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