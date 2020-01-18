Бывший чемпион UFC Олег Тактаров заявил, что не видит причин не болеть за Конора Макгрегора в поединке против Дональда Серроне.

«Если бы я был промоутером, то поставил бы Конору соперника, которого он точно пройдет, чтобы свести его с Хабибом? Я не знаю, какие там цифры, но – если у Конора они реально зашкаливают – я бы сделал все, чтобы уничтожить бойца, которому он может проиграть. Я бы подставлял под него дохлых, вот и все.

Есть ли логика не болеть за Макгрегора, потому что он оскорбил в России один из ее народов? Никого он там не оскорблял. Есть такое дерзкое выражение – «обижен». Если кто-то обижен, то это их дело из-за этого страдать или плакать. Я не думаю, что он кого-то оскорблял, меня он не оскорблял. А что такого? Меня его фанаты ни разу не оскорбляли. А про фанатов других я не могу это сказать. Конор моих друзей ни разу не выкрадывал. Он мне ничего плохого не делал.

Он никогда не оскорблял русских людей. Более того, он дружит с моим земляком – Артемом Лобовым. Почему мне за него не болеть? У меня просто других слов нет. Что это за навязывание того, что мне делать в этой жизни? Это вы кому навязываете, Тактарову? Тактаров хоть раз свое мнение менял из-за того, что большинство его где-то поджидало с монтажками за поворотом? Вспомните хоть один раз за всю жизнь такой случай, когда Тактаров где-то когда-то струсил из-за того, что какие-то овцы собрались толпой и там обещают меня наказать», – приводит слова Тактарова Sport24.

Поединок Макгрегор – Серроне пройдет в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе.

Конор не выходил в октагон полтора года – последний раз он проиграл Хабибу Нурмагомедову.

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