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Мэйуэзер предложил Конору реванш – возможно, по правилам MMA

Мэйуэзер предложил Конору реванш – возможно, по правилам MMA
Eurosport

26 мин. назад

Непобедимому боксеру понравилось, как Макгрегор расправился с Серроне.

Легендарный боксер Флойд Мэйуэзер предложил ирландскому бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору провести второй очный поединок.

После победы 31-летнего Конора над Дональдом Серроне Флойд выложил афишу «Мэйуйэзер – Макгрегор 2, 2020». Логотип UFC намекает, что возможный бой пройдет по правилам MMA.

  • Первый поединок Конора и Флойда состоялся в 2017 году по правилам бокса, Макгрегор проиграл техническим нокаутом.
  • Макгрегор вернулся в октагон впервые после октября 2018-го и победил Серроне за 40 секунд.

Конор избил Ковбоя, но это дешевый цирк. UFC продвигает реванш Макгрегора с Хабибом

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