Getty Images
Мэйуэзер предложил Конору реванш – возможно, по правилам MMA
Непобедимому боксеру понравилось, как Макгрегор расправился с Серроне.
Легендарный боксер Флойд Мэйуэзер предложил ирландскому бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору провести второй очный поединок.
После победы 31-летнего Конора над Дональдом Серроне Флойд выложил афишу «Мэйуйэзер – Макгрегор 2, 2020». Логотип UFC намекает, что возможный бой пройдет по правилам MMA.
- Первый поединок Конора и Флойда состоялся в 2017 году по правилам бокса, Макгрегор проиграл техническим нокаутом.
- Макгрегор вернулся в октагон впервые после октября 2018-го и победил Серроне за 40 секунд.
Конор избил Ковбоя, но это дешевый цирк. UFC продвигает реванш Макгрегора с Хабибом
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте