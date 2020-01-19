Президент UFC Дэйна Уайт считает, что бой-реванш с участием Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора станет величайшим поединком в истории.

«Конор хочет боя с Хабибом – в этом много личного. Он одержим реваншем, потому что знает, что тогда не был готов на сто процентов. Хабиб ни разу не проиграл, и можно говорить о его наследии. Этот поединок за титул в легком весе имеет смысл. Нужно делать бой с Хабибом. Он важен и для Нурмагомедова – если он победит сначала Фергюсона, а потом Макгрегора, получится, что он побеждал лучших в истории.

Москва? Нет, это невозможно. Этого боя не будет в Москве. Есть много причин. Есть варианты с Великобританией, Нью-Йорком, Техасом и Лас-Вегасом. Лас-Вегас – лучшее место для такого боя, но, к сожалению, Хабиб не фанат этого города после того, что случилось в прошлый раз», – цитирует Уайта MMA Junkie.

Бой Хабиба и Конора состоялся в октябре 2018 года, Нурмагомедов победил удушающим приемом.

19 января Макгрегор вернулся в октагон впервые после поражения и за 40 секунд победил Дональда Серроне.

Следующий бой Хабиба намечен на 18 апреля – он подерется с Тони Фергюсоном.

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