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Уайт: «Нужно делать бой Конора с Хабибом. Но не в Москве»
Президент UFC рассматривает несколько мест для проведения легендарного реванша, но столица России в их число не входит.
Президент UFC Дэйна Уайт считает, что бой-реванш с участием Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора станет величайшим поединком в истории.
«Конор хочет боя с Хабибом – в этом много личного. Он одержим реваншем, потому что знает, что тогда не был готов на сто процентов. Хабиб ни разу не проиграл, и можно говорить о его наследии. Этот поединок за титул в легком весе имеет смысл. Нужно делать бой с Хабибом. Он важен и для Нурмагомедова – если он победит сначала Фергюсона, а потом Макгрегора, получится, что он побеждал лучших в истории.
Москва? Нет, это невозможно. Этого боя не будет в Москве. Есть много причин. Есть варианты с Великобританией, Нью-Йорком, Техасом и Лас-Вегасом. Лас-Вегас – лучшее место для такого боя, но, к сожалению, Хабиб не фанат этого города после того, что случилось в прошлый раз», – цитирует Уайта MMA Junkie.
- Бой Хабиба и Конора состоялся в октябре 2018 года, Нурмагомедов победил удушающим приемом.
- 19 января Макгрегор вернулся в октагон впервые после поражения и за 40 секунд победил Дональда Серроне.
- Следующий бой Хабиба намечен на 18 апреля – он подерется с Тони Фергюсоном.
Конор избил Ковбоя, но это дешевый цирк. UFC продвигает реванш Макгрегора с Хабибом