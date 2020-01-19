Ирландский боец UFC Конор Макгрегор не понимает, почему глава промоушна Дэйна Уайт против реванша с Хабибом Нурмагомедовым в Москве.

«Почему он против боя с Хабибом в Москве? Неужели дело в платных трансляциях? Разве мы мало заработали в прошлый раз? Я обожаю Россию и русских. Я больше русский, чем Хабиб. Недавно я был в Москве, и люди там испытывают настоящую страсть к смешанным единоборствам. Очень хочу подраться в России и показать людям шоу. Люди в Москве кричали на улицах мое имя», – сказал 31-летний Макгрегор на пресс-конференции.

Уайт заявил о необходимости реванша, но исключил вариант проведения боя в Москве.

Макгрегор вернулся в октагон впервые после поражения от Хабиба и за 40 секунд победил Дональда Серроне.

Конор избил Ковбоя, но это дешевый цирк. UFC продвигает реванш Макгрегора с Хабибом

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