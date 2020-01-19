Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап назвал условия, при которых его сын выйдет на реванш против Конора Макгрегора.

«Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Не знаю, может, Дэйна Уайт захочет организовать [бой с таким гонораром], раз ему нужен этот бой», – сказал Абдулманап РИА «Новости».

В октябре 2018 года Хабиб победил Конора удушающим приемом.

В ночь на 19 января 2020-го Макгрегор вернулся в октагон и за 40 секунд сокрушил Дональда Серроне.

Глава UFC Дэйна Уайт намерен организовать реванш ирландца и дагестанца, но не хочет проводить его в Москве.

Конор избил Ковбоя, но это дешевый цирк. UFC продвигает реванш Макгрегора с Хабибом

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