Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев раскритиковал охранника ТЦ «МЕГА Химки» за нокаут подростка.

В торговом центре произошел конфликт между молодыми людьми, в который вмешался охранник. После попытки разнять подростков он принял более решительные действия – нанес одному из участников разборки пару точных ударов и отправил его в нокаут.

«Безусловно, охранник рыжебородый перегнул палку, перегнул довольно сильно. К сожалению, сегодня такое дебоширство молодежи. Если бы эти ребята ходили в спортзал, занимались, у них бы не было [времени] на эти плохие дела. К сожалению, сегодня это беда – много молодежи просто слоняется по торговым центрам, из-за этого все проблемы. Делом нужно заниматься», – приводит слова Лебедева РЕН ТВ.

По информации источника, полиция проводит проверку по инциденту.

По информации РИА «Новости», охранник вырубил молодого человека, вступившегося за девушку.

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