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«Сучка, двигайся и прими вызов». Гэтжи восхитился Конором и предложил разобраться в октагоне
Американец хочет добраться до Конора раньше остальных.
Американский представитель смешанных единоборств Джастин Гэтжи вызвал на бой Конора Макгрегора.
Джастин возмущался словам главы UFC Дэйны Уайта о возможном реванше Конора и Хабиба – Гэтжи считает, что заслужил титульный бой намного больше ирландца. В его планах было отнять пояс у Нурмагомедова и поднять деньжат на рубке с Макгрегором уже в статусе чемпиона.
Похоже, теперь Джастин готов побить мужчин в обратном порядке. «Этот парень хорош. Сучка, двигайся и прими вызов. Назови мое имя», – написал американец в твиттере после победы Конора над Серроне.
- Для Макгрегора это был первый выход в октагон за 15 месяцев после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.
- Конор победил Серроне за 40 секунд.
Лучшие нокауты в карьере Макгрегора – среди пострадавших Серроне, Алдо, Порье и другие