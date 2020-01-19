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«Сучка, двигайся и прими вызов». Гэтжи восхитился Конором и предложил разобраться в октагоне

«Сучка, двигайся и прими вызов». Гэтжи восхитился Конором и предложил разобраться в октагоне
Eurosport

1 час назад

Американец хочет добраться до Конора раньше остальных.

Американский представитель смешанных единоборств Джастин Гэтжи вызвал на бой Конора Макгрегора.

Джастин возмущался словам главы UFC Дэйны Уайта о возможном реванше Конора и Хабиба – Гэтжи считает, что заслужил титульный бой намного больше ирландца. В его планах было отнять пояс у Нурмагомедова и поднять деньжат на рубке с Макгрегором уже в статусе чемпиона.

Похоже, теперь Джастин готов побить мужчин в обратном порядке. «Этот парень хорош. Сучка, двигайся и прими вызов. Назови мое имя», – написал американец в твиттере после победы Конора над Серроне.

  • Для Макгрегора это был первый выход в октагон за 15 месяцев после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.
  • Конор победил Серроне за 40 секунд.

Лучшие нокауты в карьере Макгрегора – среди пострадавших Серроне, Алдо, Порье и другие

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