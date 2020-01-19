Абдулманап Нурмагомедов назвал условие, при котором Хабиб готов драться с Флойдом Мэйуэзером.

Отец и тренер Хабиба заявил, что соперники должны провести как минимум один раунд в октагоне. В любом случае, о боксерском поединке команда Нурмагомедова будет всерьез думать лишь после боя с Фергюсоном.

«У Мэйуэзера статистика боев 50 побед и ноль поражений, он величайший в боксе и он хочет подраться с таким же чемпионом, который не проигрывал ни одного боя, – с Хабибом. Все нормально, но сейчас у нас на очереди Тони Фергюсон

Мы заявили уже давным-давно: дайте нам закончить с Тони, после этого полгода поработаем с Ломаченко, потом будет бой по боксу. Мы предлагаем любой день в любом месте, только с одним условием: 11 раундов по боксу и один по смешанным единоборствам, если мы выстоим 11 раундов против лучшего боксера, то почему бы ему не выйти на один раунд по правилам ММА с нами? Но все дела будут после Тони», – приводит слова Абдулманапа ТАСС.

В октябре 2018 года Хабиб победил Конора удушающим приемом.

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Следующий бой Хабиба намечен на 18 апреля – он подерется с Тони Фергюсоном.

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