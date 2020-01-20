Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, почему второй бой Хабиба и Конора все же состоится, сравнил капитал бойцов и подтвердил переговоры с Флойдом.

«Хабиб не собирается драться с Конором? Реальность такова, что Хабиб никогда не отказывался от поединков, никогда. Это просто не его стиль. Он ненавидит Конора Макгрегора. Конор Макгрегор ненавидит его. Каждый раз, когда вы обсуждаете одного с другим, вы получите именно такие ответы.

Все говорят о том, насколько богат Конор. Хабиб богат. У Хабиба есть такие деньги. Когда я говорю об этом, я имею в виду сумму, превышающую 50 млн долларов.

Мы с Флойдом общались сегодня вечером. Послушайте, мы кое-что устроим. Сегодня был бой, скоро дерется Хабиб, и так много всего происходит. Флойд в наших планах, мы в планах Флойда на этот год, так что в конечном итоге мы что-нибудь сделаем», – приводит слова Уайта MMAJunkie.

В октябре 2018 года Хабиб победил Конора удушающим приемом.

Глава UFC Дэйна Уайт намерен организовать реванш ирландца и дагестанца, но не хочет проводить его в Москве.

Следующий бой Хабиба намечен на 18 апреля – он подерется с Тони Фергюсоном.

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