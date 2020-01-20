Производитель контрацептивов VISIT отшутился на тему главного события дня в мире единоборств.

Конор Макгрегор вернулся в октагон спустя год отсутствия, но его пребывание в клетке длилось недолго – он отправил Дональда Серроне в нокаут всего за 40 секунд. VISIT выложил в твиттер изображение тюбика смазки в ковбойской шляпе – фирменном аксессуаре американца. «Чтобы твой ковбой простоял больше 40 секунд», – гласит подпись к фото.

Возможно, следующим боем Макгрегора станет реванш против Хабиба Нурмагомедова.

36-летний Серроне заявил, что не будет завязывать с MMA.

Лучшие нокауты в карьере Макгрегора – среди пострадавших Серроне, Алдо, Порье и другие

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