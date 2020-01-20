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«Цените время, друзья». Хабиб рассказал поучительную историю в инстаграме
От чемпиона UFC прямиком в пацанские цитатники.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился с подписчиками в инстаграме историей своего дяди Нурика Нурмагомедова и призвал бережнее относится ко времени.
«Это мой дядя, в свое время хорошо боролся, был чемпионом мира по спортивному самбо 1992 года, по дзюдо был международником. Но время прошло, и годы пролетели, теперь он работает и пашет больше, чем тогда на ковре. Постоянно мне говорит: «Увидишь, как время пролетит, даже не успеешь глазом моргнуть». Цените время, друзья», – подписал публикацию Хабиб.
- Следующий бой Хабиба намечен на 18 апреля – он подерется с Тони Фергюсоном.
- Глава UFC Дэйна Уайт намерен организовать реванш Макгрегора и Нурмагомедова, но не хочет проводить его в Москве.
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