Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился с подписчиками в инстаграме историей своего дяди Нурика Нурмагомедова и призвал бережнее относится ко времени.

«Это мой дядя, в свое время хорошо боролся, был чемпионом мира по спортивному самбо 1992 года, по дзюдо был международником. Но время прошло, и годы пролетели, теперь он работает и пашет больше, чем тогда на ковре. Постоянно мне говорит: «Увидишь, как время пролетит, даже не успеешь глазом моргнуть». Цените время, друзья», – подписал публикацию Хабиб.

Следующий бой Хабиба намечен на 18 апреля – он подерется с Тони Фергюсоном.

Глава UFC Дэйна Уайт намерен организовать реванш Макгрегора и Нурмагомедова, но не хочет проводить его в Москве.

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