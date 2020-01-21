Застрелил человека в пробке и домогался подростков. За что сел в тюрьму самый злой боец MMA

29 января 2014 года патрульные в городке Спрингфилд, штат Орегон, отреагировали на стандартный вызов о дорожном конфликте. Такие ссоры происходят в пробках каждый день: один водитель подрезал другого, тот вышел из автомобиля и начал драку. Ситуацию осложняло то, что у звонившего в 911 была с собой военная винтовка, а второй участник потасовки орал, что у него в машине лежит пистолет. «У меня с собой оружие, – крикнул мужчина оператору. – Он специально задел меня автомобилем, врезался в мой новый внедорожник, теперь он идет в мою сторону, а я отхожу назад. Не подходи ко мне, **** [подонок]».

Так началось одно из самых известных дел о дорожной ярости в современной судебной системе США. Приехавшие на автостраду Боба Страуба копы обнаружили на обочине труп мужчины, его шокированную вдову в машине и еще одного человека с ружьем рядом со своим GMC Denali. Именно он вызвал полицию, а потом одним выстрелом оборвал жизнь обидчика. Преступником оказался 34-летний Джеральд Штребендт, бывший снайпер морской пехоты и боец MMA. За убойный стиль в октагоне его прозвали Приканчивающей машиной – он пер на соперника, будто участвовал в боях на смерть. За карьеру Джеральд одержал девять побед и семь раз проиграл. Пик карьеры пришелся на 2003-й, когда Штребендт выступил на ивенте UFC 44, но уступил Джошу Томпсону и не вернулся в промоушн. С 2008-го он работал тренером по джиу-джитсу и больше не интересовал медиа.

Штребендт не впервые выступил участником уголовного дела – в 2005-м он дал ключевые показания по делу об убийстве. К Джеральду обратился Рафаэль Торре, мошенник, который выдавал себя за бойца MMA ради славы и связей. Он закрутил роман с женой некого Брайана Ричардса и предложил Штребендту 10 тысяч евро, чтобы тот прикончил ревнивого мужа. Тот отказался, а через несколько дней Торре признался ему, что сам убил Ричардса. Джеральд рассказал о предложении стать киллером в суде и обеспечил Рафаэлю пожизненное. С одной стороны, боец помог правосудию, с другой – сам факт, что к нему обратились с просьбой об убийстве, говорил о его репутации.

Спустя девять лет Штребендта обвинили в смерти 53-летнего Дэвида Крофута в дорожной ссоре, хотя бывший военный объяснял все самообороной. По его словам, Nissan Rogue жертвы возник в поле зрения так внезапно, что он не успел отреагировать и лишь почувствовал столкновение. Крофут выскочил из тачки, засыпал Джеральда оскорблениями и пригрозил пистолетом, поэтому тот достал ружье. Обвиняемый также утверждал, что выстрелил, когда противник пошел на него, несмотря на предупреждение, и попытался отнять винтовку. Вдова высказала другую версию: убийца сам подсек ее с мужем и развязал конфликт.

Хотя коронеры обнаружили в крови Крофута алкоголь, слава жестокого бойца и кровожадный никнейм сыграли против Штребендта: судья отказал в залоге, а уже на слушании прокурор представил отчет о проблемах обвиняемого с самоконтролем. Оказалось, что за два года до происшествия его оштрафовали на 580 долларов за превышение скорости и опасную езду. «Угадайте, что делать, если вы едете слишком медленно? – писал Джеральд в фейсбуке. – Нужно держаться на полосе для тормозов. Если вы хотите ехать быстрее скорости света, можете держаться на моей полосе. Знаете, что случится, если случайно перепутаете? Я ударю сильно и быстро, как кобра, как только получу возможность».

У присяжных быстро сформировался образ агрессивного ветерана с навыками убийцы и плохими нервами. Через два года после суда адвокат Штребендта Майк Арнольд написал о процессе книгу «Дорожная ярость или самооборона? Тренированный киллер борется за правду», в которой объяснил приговор плохим бэкграундом клиента. Эксперты признавали, что боец правильно отреагировал на агрессию Крофута, когда вызвал полицию и предупредил мужчину, но не могли оправдать фатальный выстрел. Чтобы избежать большого срока, Джеральд заключил сделку с обвинением, признался в причинении смерти по неосторожности и отсидел полтора года – суд пошел на компромисс и замял дело.

После выхода из тюрьмы летом 2017-го Штребенд возобновил тренерскую карьеру в зале школы 10th Planet Jiu Jitsu в Орегоне и успешно работал восемь месяцев, пока не влип в новую криминальную разборку. В апреле следующего года 14-летняя девочка, занимавшаяся борьбой в его группе, обвинила коуча в сексуальных домогательствах. Полиция начала расследование и скоро узнала, что Джеральд приставал к другой 15-летней ученице. Недавний срок и записи о плохом поведении снова стали главным аргументом против бывшего бойца – его отправили за решетку, а в апреле 2019-го признали виновным в сексуальном преступлении второй степени. Адвокат пытался скомпрометировать приговор и обвинил присяжных в предвзятости, но вердикт оставили в силе – на этот раз Штребендт сел на два года и четыре месяца с двухлетним испытательным сроком.

После выхода на свободу он попадет в список секс-преступников – люди из реестра извращенцев первыми оказываются под подозрением полиции в случае похожих преступлений в том же районе. Большую часть сознательной жизни Джеральд колеблется между положением преступника и жертвы, спортсмена и хулигана. Он с честью служил стране в морской пехоте, но опыт обращения с оружием стал косвенным доказательством вины в деле об убийстве. Отказался исполнять роль киллера и все равно испортил репутацию. На этот раз у бойца закончились вторые шансы – полиция до сих пор расследует его участие в других возможных случаях сексуального насилия, а в зале вряд ли обрадуются тренеру-педофилу. Трудно рассчитывать на сочувствие и понимание, когда раз за разом теряешь контроль и допускаешь ошибки.

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