Ирландский боец MMA Конор Макгрегор написал пост, посвященный президенту США Дональду Трампу.

«Феноменальный президент. Вполне возможно, величайший в истории США. Как минимум один из величайших, ведь он стоит на плечах своих гигантов-предшественников», – написал Конор в твиттере.

Кроме того, ирландец поздравил Трампа и всех американцев с Днем Мартина Лютера Кинга.

В ночь с 18 на 19 января Конор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне.

День Мартина Лютера Кинга – федеральный праздник США, государственный выходной день, посвященный борцу за права афроамериканцев, лауреату Нобелевской премии мира Мартину Лютеру Кингу.

У Конора есть 3 сценария карьеры. Лучший – без Хабиба и с тремя поясами

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