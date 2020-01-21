Емельяненко получил 7 суток ареста за пьяный дебош в Анапе
Младший брат Федора не изменяет своему стилю.
Анапский суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за пьяный дебош, учиненный им в поселке Супсех.
Как сообщает «Комсомольская Правда», пьяный Емельяненко неподобающе вел себя в общественном месте, и его заметили полицейские.
«Для разбирательств его отвезли в отделение полиции. За мелкое хулиганство ему назначили административный арест – семь суток» – сообщил источник в правоохранительных органах.
- В конце ноября 2019 года Емельяненко провел поединок по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева и выиграл нокаутом в первом раунде.
- В апреле Емельяненко проведет бой против бойца MMA Магомеда Исмаилова.
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