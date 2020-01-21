Анапский суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за пьяный дебош, учиненный им в поселке Супсех.

Как сообщает «Комсомольская Правда», пьяный Емельяненко неподобающе вел себя в общественном месте, и его заметили полицейские.

«Для разбирательств его отвезли в отделение полиции. За мелкое хулиганство ему назначили административный арест – семь суток» – сообщил источник в правоохранительных органах.

В конце ноября 2019 года Емельяненко провел поединок по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева и выиграл нокаутом в первом раунде.

В апреле Емельяненко проведет бой против бойца MMA Магомеда Исмаилова.

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