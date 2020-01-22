Cтронгмен Михаил Кокляев прокомментировал задержание Александра Емельяненко.

Младшего Емельяненко арестовали в Анапе на семь суток за мелкое хулиганство, и его бывшему оппоненту не слишком жалко бойца. «Я вообще не хочу по поводу Емельяненко говорить ни хорошего, ни плохого. Я знаю Емельяненко только в ринге, а в остальном я его не знаю. Он мне не друг. Я ему желал всегда хорошего, даже после нашего боя. И сейчас ему желаю. Но что здесь можно сделать? Дай бог ему здоровья и до встречи в ринге», – цитирует Кокляева РИА «Новости».

В конце ноября 2019 года Емельяненко провел поединок по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева и выиграл нокаутом в первом раунде.

В апреле Емельяненко проведет бой против бойца MMA Магомеда Исмаилова.

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