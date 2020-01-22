Getty Images

Бузова снова обогнала Хабиба по подписчикам в инстаграме

Бузова снова обогнала Хабиба по подписчикам в инстаграме
Eurosport

19 мин. назад

В битве века опять новый лидер.

Телеведущая и поп-певица Ольга Бузова снова обошла бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова по числу подписчиков в инстаграме.

На страницу Бузовой подписаны 19,1 миллиона человек, за публикациями чемпиона UFC следят 18,4 миллиона фолловеров. Таким образом, Бузова снова стала лидером российского сегмента инстаграма по числу подписчиков.

  • В сентябре 2019 года Нурмагомедов обошел Бузову.
  • В следующий раз Хабиб выйдет в октагон 18 апреля – он подерется с американцем Тони Фергюсоном.

«Цените время, друзья». Хабиб рассказал поучительную историю в инстаграме

Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте