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Бузова снова обогнала Хабиба по подписчикам в инстаграме
В битве века опять новый лидер.
Телеведущая и поп-певица Ольга Бузова снова обошла бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова по числу подписчиков в инстаграме.
На страницу Бузовой подписаны 19,1 миллиона человек, за публикациями чемпиона UFC следят 18,4 миллиона фолловеров. Таким образом, Бузова снова стала лидером российского сегмента инстаграма по числу подписчиков.
- В сентябре 2019 года Нурмагомедов обошел Бузову.
- В следующий раз Хабиб выйдет в октагон 18 апреля – он подерется с американцем Тони Фергюсоном.
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