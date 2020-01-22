Телеведущая и поп-певица Ольга Бузова снова обошла бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова по числу подписчиков в инстаграме.

На страницу Бузовой подписаны 19,1 миллиона человек, за публикациями чемпиона UFC следят 18,4 миллиона фолловеров. Таким образом, Бузова снова стала лидером российского сегмента инстаграма по числу подписчиков.

В сентябре 2019 года Нурмагомедов обошел Бузову.

В следующий раз Хабиб выйдет в октагон 18 апреля – он подерется с американцем Тони Фергюсоном.

«Цените время, друзья». Хабиб рассказал поучительную историю в инстаграме

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