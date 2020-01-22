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«Зашел в супермаркет и махал стволом». Емельяненко влип в историю за 2 недели до боя с Кокляевым
Тогда инцидент решили замолчать.
Российский боец MMA Дмитрий Смоляков рассказал об инциденте, который произошел с Александром Емельяненко за две недели до боя с Михаилом Кокляевым.
«Знаете ли вы, что Саша Емельяненко зашел со стволом в супермаркет за две недели до боя с Кокляевым? Он размахивал стволом. Переполошились все и не стали кидать огласку, чтобы очередной резонанс не внести.
Не знаю, настоящий был ствол или нет. Люди приехали и удалили всю информацию с жесткого диска. После этого Емельяненко отвезли на капельницы», – сказал Смоляков в интервью ютьюб-каналу «Вестник MMA».
- 38-летний Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде.
- Недавно Александра арестовали на семь суток за пьяный дебош.
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