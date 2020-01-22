Российский боец MMA Дмитрий Смоляков рассказал об инциденте, который произошел с Александром Емельяненко за две недели до боя с Михаилом Кокляевым.

«Знаете ли вы, что Саша Емельяненко зашел со стволом в супермаркет за две недели до боя с Кокляевым? Он размахивал стволом. Переполошились все и не стали кидать огласку, чтобы очередной резонанс не внести.

Не знаю, настоящий был ствол или нет. Люди приехали и удалили всю информацию с жесткого диска. После этого Емельяненко отвезли на капельницы», – сказал Смоляков в интервью ютьюб-каналу «Вестник MMA».

38-летний Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде.

Недавно Александра арестовали на семь суток за пьяный дебош.

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