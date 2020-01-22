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«Емельяненко водворен в ИВС». В суде рассказали об аресте бойца
Александру вменили мелкое хулиганство.
Краснодарский краевой суд подтвердил административный арест российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.
«Решение было вынесено Анапским районным судом, ему назначено семь суток административного ареста по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), он водворен в изолятор временного содержания», – цитирует ТАСС пресс-службу суда Краснодара.
- По предварительной информации, 38-летний Емельяненко совершил в Анапе пьяный дебош.
- В апреле Емельяненко проведет поединок против бойца MMA Магомеда Исмаилова.
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