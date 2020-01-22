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Хабиб: «Король никуда не уходил. Скажите всем – я возвращаюсь»

Хабиб: «Король никуда не уходил. Скажите всем – я возвращаюсь»
Eurosport

21 мин. назад

King is Back.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил короткое видео с подготовки к поединку против Тони Фергюсона.

«Король никуда не уходил. И не уйдет. Скажите всем – я возвращаюсь», – написал Хабиб в инстаграме.

  • Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет 18 апреля.
  • В сентябре прошлого года Хабиб победил Дастина Порье и во второй раз защитил титул лучшего легковеса UFC.

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