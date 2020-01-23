Легендарный боец UFC Майкл Биспинг дал прогноз на то, кто будет следующим противником Конора Макгрегора.

Ирландец вернулся в октагон впервые после поражения от Хабиба Нурмагомедова и за 40 секунд расправился с Дональдом Серроне. После боя он в очередной раз обозначил желание взять реванш у россиянина, и глава UFC Дэйна Уайт пообещал ему такую возможность.

Биспинг считает, что в ближайшее время этот бой не состоится – по ряду причин. «Я гарантирую, что следующим его оппонентом будет Нэйт Диас. Вариант с Хабибом исключен – он дерется с Тони Фергюсоном 18 апреля, а после у него будет Рамадан. Так что, даже если он победит Тони, то не будет драться с кем-либо в ближайшее время.

Конор уже дразнил Диаса, и это неплохой бизнес. Фанаты и все остальные хотят увидеть этот бой, и он принесет деньги. Вот, что произойдет, это мой прогноз», – сказал Биспинг в интервью ESPN.

Диас и Макгрегор дважды встречались в октагоне, у обоих бойцов по победе.

Биспинг ушел из спорта в 2017-м. На счету британца 30 побед и 9 поражений.

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