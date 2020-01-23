Боец UFC Тони Фергюсон пошутил над своим соперником Хабибом Нурмагомедовым, опубликовав в инстаграме фото с тирамису.

«Тирамису по вторникам все еще в моде?» – написал Фергюсон под снимком и тегнул аккаунт Нурмагомедова. Таким образом Тони намекнул на один из случаев, когда его бой против Хабиба сорвался – дагестанский боец попал в больницу из-за сгонки веса, хотя перед этим позволил себе съесть десерт.

Бой Хабиба и Тони намечен на 18 апреля.

Хабиб и Тони выиграли по 12 боев в UFC подряд.

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