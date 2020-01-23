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UFC выложил бой Конора против Серроне в слоу-мо – челюсть падает на пол от восхищения
Тот случай, когда смешанные боевые искусства становятся просто искусством.
Твиттер-аккаунт UFC Europe опубликовал хайлайты боя Конора Макгрегора против Дональда Серроне в слоу-мо.
В ночь с 18 на 19 января ирландец брутально нокаутировал Ковбоя всего за 40 секунд. Самое время пересмотреть этот бой в замедленном повторе и еще раз насладиться сочными панчами и хай-киком Макгрегора.
- Поединок против Серроне стал для Конора дебютным в полусреднем весе и первым вообще за 15 месяцев.
- После победы Макгрегора над Ковбоем глава UFC Дэйна Уайт дал зеленый свет реваншу ирландца против Хабиба Нурмагомедова.
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