Твиттер-аккаунт UFC Europe опубликовал хайлайты боя Конора Макгрегора против Дональда Серроне в слоу-мо.

В ночь с 18 на 19 января ирландец брутально нокаутировал Ковбоя всего за 40 секунд. Самое время пересмотреть этот бой в замедленном повторе и еще раз насладиться сочными панчами и хай-киком Макгрегора.

Поединок против Серроне стал для Конора дебютным в полусреднем весе и первым вообще за 15 месяцев.

После победы Макгрегора над Ковбоем глава UFC Дэйна Уайт дал зеленый свет реваншу ирландца против Хабиба Нурмагомедова.

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