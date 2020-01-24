Бывший боксер Ханлар Азизов захотел побить Олега Тактарова за слова о Дагестане.

«В данный момент не могу переваривать этого человека. Многие мне пишут, чтобы я по ММА с ним вышел, но они не знают, в каком состоянии мое здоровье. Но я хочу выйти с ним по правилам бокса и показать, у кого есть дух, у кого генетика. И пусть он покажет себя, как мужчина. Он хайпует грязным путем. То за потные труселя Макгрегора цепляется, то еще машет чем-то. Человек о себе всячески не дает забыть, хотя он – забытое существо.

Вот его высказывание: «Почему я не должен болеть за Конора? Он же не оскорблял русский народ». При чем здесь русский народ? Ты американская шавка что ли? Почему ты путаешь русский народ и себя самого? Он хочет стравить русских и дагестанцев. Болеешь за Конора – болей. Кто тебе запрещает? Но зачем из этого делать момент, говоря о русском народе. Его кто-то посмотрит и подумает: «Что, дагестанцы на русских что ли?» Я так рассуждаю.

Мне 34 года, Тактарову – 52? Возраст не играет роли. Людей же не по возрасту уважают, а по их поступкам. Если человек хаит народ, то терпилой быть тоже нехорошо. Олег из тех людей, которые наше терпение принимают за слабость. Поэтому ни капельки не смущает. Когда ты не уважаешь человека, ты его не ставишь, как личность. Более того, если наш бой состоится, я над ним хорошенько поиздеваюсь. Покажу, какая у него генетика мощная. У меня накипело конкретно. Если тебе 52 [года], друг мой, тогда закрой свой рот и не переходи грани дозволенного, не задевай народ.

ММА мне не нужны. Если захочет подраться – выходим на поляну и деремся, как на улице. А выйти в ММА с ним... Его 120 кг против моих 85 кг. И я не борец. А если надо, и там выйду, если честно. У меня одно желание – оторвать его, нокаутировать и отправить спать», – заявил Азизов в интервью Sport24.

Азизов – уроженец Челябинска, экс-чемпион России по профессиональному боксу (2008-2010 гг.).

В 1990-х годах Тактаров выступал в UFC, одержав победу на шестом турнире Ultimate Fighting Championship (1995).

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