Сына бойца ММА задавила 72-летняя пьяная старушка. Органы ребенка спасли 9 других детей

В тот день в Лос-Анджелесе была прекрасная погода с идеальной видимостью – как и большую часть года. 15-летняя девочка толкала вперед детскую коляску с полуторогодовалым племянником. Старших не было, и поэтому ее чувство ответственности обострилось – девочка крутила головой по сторонам, проверяла подгузник, подливала воды в бутылочку. Вместе они плыли по залитому солнцем бульвару. В нескольких километрах от нее старушка вышла из здания Американского легиона, где собирались ветераны. Она помогала друзьям по хозяйству, а затем села в свой внедорожник и неспешно поехала домой. Через час после этого момента боец ММА Маркус Коваль ответил на телефонный звонок с неизвестного номера, и волна жара прокатилась по его телу и подкосила ноги.

Коваль родился в Швеции в семье польских иммигрантов в 1977-м и прожил с родителями до 15 лет, а после этого, как многие подростки, поехал учиться в Европу. За три года Маркус пожил в Германии, Франции, Голландии, а потом его занесло даже через океан – в Мексику. В 18 он вернулся в родную Швецию и пошел в армию по контракту: спортивный и высокий поляк без труда пробился в спецназ и прослужил год. За этот небольшой срок Маркус обучился боевым единоборствам и серьезно в них влюбился. Настолько, что следующей точкой молодого странника стал Лос-Анджелес – Мекка крупнейших фитнес-центров и бойцовых клубов мира.

Улыбчивый и позитивный парень легко шагал по жизни: у него нет историй о том, как после переезда в США он питался дошираками и слушал по ночам стрельбу местных бандитов. Зато Маркус получил образование спортивного менеджера и стал управляющим клуба Krav Maga Worldwide и далеко продвинулся как боец – черный пояс второй степени по крав-мага дорогого стоит. В 2001-м Коваль дебютировал в профессиональном кикбоксинге, а через восемь лет попал в ММА, став первым шведским бойцом в Strikeforce.

«Боевые искусства – моя жизнь, часть личности. Они дали мне возможность путешествовать, зарабатывать на жизнь, расти как человек. Ничто не сравнится с тем, когда ты заходишь в клетку против другого парня. У этого есть и ментальный подтекст, ведь ты бьешься и против самого себя. Мы обнимаемся после боя, потому что мы проделываем этот путь вместе. Это очень трудно объяснить, но если вы попробовали, то это в вас навсегда», – рассказывал Коваль.

Тогда же парень познакомился с будущей женой Мишель Эдер, обычной учительницей. Для обоих понятие семьи было ключевым в жизни, поэтому молодые люди быстро сошлись, поженились и строили планы на будущее – обязательно с детьми. Маркус запускал собственную сеть спортивных залов и хотел сначала закрепиться в сверхконкурентном бизнесе, заработать денег, а уже потом без опаски обзавестись малышами.

Как и все в жизни Маркуса, бизнес дался ему без видимых усилий. Его залы Systems Training Center быстро набрали популярность. «Мы специализируемся на боксе, кикбоксинге, ММА, BJJ, крав-мага и кроссфите. У нас одна из лучших команд ММА в Южной Калифорнии с бойцами в UFC, Bellator и LFA. Мы создали яркую среду и поддерживаем всех, независимо от их целей в спорте. Мы принимаем детей с трех лет, и я с гордостью могу сказать, что мы помогаем построить сильное, здоровое и заботливое следующее поколение!» – молодой боец светился от искренней радости. Без помпы и заносчивости Маркус работал обычным инструктором с любыми посетителями своего зала.

В 2014-м Маркус и Мишель, наконец, дождались главной радости – у них родился первенец. Маркус сходил с ума от счастья, повсюду таскал с собой сына Лиама и даже брал с собой на работу и тренировки – чтобы парень с молочных зубов полюбил спорт. Родители сразу решили, что главная черта, которую они заложат в мальчика, – щедрость. Они хотели, чтобы их сын был таким же открытым и благодарным миру, как они сами.

3 сентября 2016-го Маркус занимался домашними делами, Мишель принимала экзамены в школе, и на прогулку с Лиамом отправилась ее 15-летняя сестра. Когда дети пересекали один из бульваров, из-за поворота вылетел внедорожник и снес их прямо на середине дороги. Люди вокруг, другие водители в шоке оцепенели. Владелец внедорожника тоже несколько секунд подождал, а затем дал по газам. Пока лежащим на асфальте детям вызывали скорую, один из свидетелей наезда кинулся за руль и пустился в погоню за преступником. Преследователь нагнал внедорожник на следующем светофоре и заблокировал его собственной машиной. Когда мужчина посмотрел на беглеца, у него отпала челюсть – за рулем махины тряслась тщедушная бабушка.

Полицейский проверил лежащую на обочине изодранную коляску – Лиам все еще был закреплен ремнями безопасности. Коп проверил пульс – его не было, – тогда офицер положил младенца на асфальт и аккуратно сделал массаж сердца и искусственное дыхание. Когда казалось, что все потеряно, по маленькой детской венке прокатилась тихая волна – пульс вернулся. Обоих детей экстренно доставили в клинику – тетю Лиама с переломом обеих ног.

Полицейские на месте происшествия провели тест на алкоголь для трясущейся от страха и ужаса пожилой леди, которую звали Донна Мэри Хиггинс. Аппарат показал, что в крови 72-летней старушки больше 0,8 промилле, допустимых в Калифорнии. Донну тут же отвезли в тюрьму, и она вышла только несколько дней спустя под залог в 100 тысяч долларов.

Врачи 12 часов отбивали атаки смерти на маленького Лиама. Но мозг младенца умер. Доктора посоветовали рыдающим Маркусу и Мишель отключить аппараты искусственного поддержания жизни. Смущаясь, доктор предложил им еще одну опцию, от которой большинство в ужасе отказывается, но к удивлению медика, Коваль воспринял предложение практически с радостью.

«Я получил сотни сообщений от родителей, чьи дети нуждаются в донорских органах. Но вынужден писать другим отцам и матерям: «Ничего не могу сделать для вашего ребенка». Я отправил это сообщение 40 или 50 раз. Это отнимает очень много сил. Но органы Лиама спасут восемь-девять жизней. И он был бы счастлив поделиться своим сердцем. Если бы он вырос таким, каким мы хотели его видеть, он был бы счастлив нашему решению», – писал Коваль в фейсбуке. Чьи жизни спас Лиам – врачебная тайна, но точно известно, что его кишечник вытащил с того света двухлетнего мальчика в Аризоне, а печень – шестилетнюю девочку.

На следующий день после похорон Лиама Маркус и Мишель отправились к юристу. За 10 дней с его смерти у них уже родился план действий: родители создали фонд в честь погибшего сына, а также начали борьбу за сокращение допустимой нормы алкоголя в крови с 0,8 до 0,5 промилле. Чтобы победить депрессию, по совету психолога Маркус записывал каждую мысль в блокнот. Через три года у него накопилось 90 тысяч отрывков, и боец решил опубликовать их в книге, которую назвал «Жизнь – лишь момент».

Старушку Хиггинс, сбившую детей, все характеризовали очень позитивно. Соседи и сотрудники Американского легиона, в котором она добровольно помогала ветеранам, называли ее любящей бабушкой, милой дамой, прекрасной леди. «Она так добра ко всем. В Рождество, которое у нас проходило для ветеранов, она в самом центре праздника. Она не пила, пока обслуживала и помогала старикам, детям и их родителям. Отличная женщина. Все, что с ней происходит – ужасно!» – говорил ветеран Джон Уэллет. А сотрудницы центра рыдали, когда услышали новости.

У Хиггинс не было ни одного штрафа за вождение в жизни. Все работники Американского легиона подтвердили, что она никогда не напивалась: старушка каждый день приезжала в центр и лишь изредка выпивала пару бокалов вина, растягивая их на несколько часов.

«Я и сам удивляюсь, что не чувствую никакого гнева или ненависти. Мне плевать на эту женщину. Полиция сказала мне, что есть достаточно улик, чтобы упрятать ее за решетку на всю жизнь. Я хочу быть уверен, что она больше никогда не сядет за руль. Ничто не вернет моего сына обратно», – отвечал Маркус на вопросы об убийце Лиама.

В результате Донна Мэри Хиггинс получила шесть лет тюрьмы и сейчас отбывает срок.

Маркус вместе с Мишель и их вторым сыном Нико продолжают борьбу за снижение допустимой нормы алкоголя в крови до 0,5 промилле. И у них уже есть промежуточные результаты: весной 2019-го чиновники начали рассмотрение новой нормы.

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