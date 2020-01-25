Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посмеялся над бывшим соперником Конором Макгрегором, напомнив о его поражениях в трех весовых категориях.

31-летний Хабиб выложил коллаж, на котором Макгрегор проигрывает Нэйту Диасу в 2016-м, Джозефу Даффи в 2010-м и ему самому в октябре 2018-го.

После поражения от Хабиба Конор вышел в октагон в январе 2020-го и легко одолел Дональда Серроне.

Следующий бой Нурмагомедова состоится 18 апреля, он подерется с Тони Фергюсоном.

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