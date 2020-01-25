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Хабиб напомнил о поражениях Конора в трех разных весовых категориях
Нурмагомедов высмеял ирландского соперника в твтитере.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посмеялся над бывшим соперником Конором Макгрегором, напомнив о его поражениях в трех весовых категориях.
31-летний Хабиб выложил коллаж, на котором Макгрегор проигрывает Нэйту Диасу в 2016-м, Джозефу Даффи в 2010-м и ему самому в октябре 2018-го.
- После поражения от Хабиба Конор вышел в октагон в январе 2020-го и легко одолел Дональда Серроне.
- Следующий бой Нурмагомедова состоится 18 апреля, он подерется с Тони Фергюсоном.
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