В Северной Каролине (США) завершился турнир смешанных единоборств UFC Fight Night 166.

В главном бою бразилец Джуниор дос Сантос уступил американцу Кёртрису Блейдсу нокаутом во втором раунде, не выстояв под серией ударов.

Вторая сенсация состоялась в соглавном поединке – Рафаэль дос Аньос проиграл Майклу Кьезе из Америки. Кьеза победил по очкам единогласным решением судей после трех раундов.

Статистика Дос Сантоса – 21 победа и 7 поражений, у Блейдса – 13 побед и 2 поражения.

Дос Аньос 29 раз победил и 13 раз проиграл. Кьеза выиграл 17 поединков и уступил оппонентам 4 раза.

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