Бойца прижали к сетке серией ударов, но он сориентировался и нокаутировал соперника коленом
В андеркарде боя Дос Сантоса и Блейдса тоже было горячо.
Бразильский боец смешанных единоборств Герберт Бёрнс отправил в нокаут американца Нэйта Ландвера на турнире UFC Fight Night 166.
Ландвер прижал соперника к сетке и провел серию панчей, но Бёрнс выстоял и ответил ударом в колено. Американец упал, а судья зафиксировал нокаут.
- Оба бойца провели первый поединок в UFC.
- Статистика Бёрнса в MMA – 10 побед и два поражения, у Ландвера – 13 побед и три поражения.
- Турнир UFC Fight Night 166 прошел в Северной Каролине.
Блейдс нокаутировал Дос Сантоса во втором раунде, Дос Аньос улетел от Кьезы
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