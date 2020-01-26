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Бойца прижали к сетке серией ударов, но он сориентировался и нокаутировал соперника коленом

Бойца прижали к сетке серией ударов, но он сориентировался и нокаутировал соперника коленом
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 12 мин. назад

В андеркарде боя Дос Сантоса и Блейдса тоже было горячо.

Бразильский боец смешанных единоборств Герберт Бёрнс отправил в нокаут американца Нэйта Ландвера на турнире UFC Fight Night 166.

Ландвер прижал соперника к сетке и провел серию панчей, но Бёрнс выстоял и ответил ударом в колено. Американец упал, а судья зафиксировал нокаут.

  • Оба бойца провели первый поединок в UFC.
  • Статистика Бёрнса в MMA – 10 побед и два поражения, у Ландвера – 13 побед и три поражения.
  • Турнир UFC Fight Night 166 прошел в Северной Каролине.

Блейдс нокаутировал Дос Сантоса во втором раунде, Дос Аньос улетел от Кьезы

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