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«Выпил, подрался – и в тюрьму». Александра Емельяненко выпустили из изолятора
Спортсмен провел параллели между собой и персонажами «Джентльменов удачи».
Бойца MMA Александра Емельяненко выпустили из изолятора временного содержания в Анапе, где спортсмен находился в течение недели.
«Здрасьте-здрасьте всем, люди добрые! Ну все, выпустили меня. Ну что я? Ну выпил, похулиганил, подебоширил. Как в «Дженльменах удачи», романтика: выпил, подрался – и в тюрьму», – сказал Емельяненко в инстаграме.
- На 3 апреля у Емельяненко запланирован поединок против бойца MMA Магомеда Исмаилова.
- В конце ноября прошлого года Емельяненко в боксерском поединке нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
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