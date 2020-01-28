Бойца MMA Александра Емельяненко выпустили из изолятора временного содержания в Анапе, где спортсмен находился в течение недели.

«Здрасьте-здрасьте всем, люди добрые! Ну все, выпустили меня. Ну что я? Ну выпил, похулиганил, подебоширил. Как в «Дженльменах удачи», романтика: выпил, подрался – и в тюрьму», – сказал Емельяненко в инстаграме.

На 3 апреля у Емельяненко запланирован поединок против бойца MMA Магомеда Исмаилова.

В конце ноября прошлого года Емельяненко в боксерском поединке нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.

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