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UFC опубликовала стоимость билетов на бой Хабиба и Фергюсона

UFC опубликовала стоимость билетов на бой Хабиба и Фергюсона
Eurosport

15 мин. назад

Приценитесь, если в апреле будете проездом в Нью-Йорке – дешевле 195 долларов поход не обойдется.

Стало известно, сколько придется выложить за посещение ивента UFC, в рамках которого подерутся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон.

Самый дешевый билет обойдется в 195 долларов (12 251 рубль), самый дорогой – 11 157 долларов (700 994 рубля). Для обладателей клубного членства Fight Club Membership доступны билеты за 92 доллара (5 795 рублей).

Прицениться можно вот здесь.

  • Поединок состоится 18 апреля в Нью-Йорке.
  • Бойцы три раза пытались сойтись в октагоне, но каждый раз встреча срывалась.

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