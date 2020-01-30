Стало известно, сколько придется выложить за посещение ивента UFC, в рамках которого подерутся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон.

Самый дешевый билет обойдется в 195 долларов (12 251 рубль), самый дорогой – 11 157 долларов (700 994 рубля). Для обладателей клубного членства Fight Club Membership доступны билеты за 92 доллара (5 795 рублей).

Прицениться можно вот здесь.

Поединок состоится 18 апреля в Нью-Йорке.

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