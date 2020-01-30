Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман вступил в перепалку с обладателем пояса Baddest Mother Fucker Хорхе Масвидалем.

Бойцы были приглашены на пресс-мероприятия, приуроченные к Супербоулу-2020, в котором сыграют «Канзас Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49-ерс». В итоге Камару и Хорхе не только поругались, но и едва не подрались – потенциальное побоище вовремя предотвратили секьюрити.

«Эта сучка пришла с камерой, чтобы изобразить что-то стоящее. Я был перед ним и если он что-то хотел сделать, то мог бы попробовать, но так и не сделал. Смешно», – заявил Усман уже после стычки.

Масвидаль нашел, чем ответить, и бросил Усману очередной вызов: «Когда после боя против Ковингтона его спросили, хочет ли он со мной драться, Усман ответил, что не знает меня – парня, который стал лучшим бойцом года.

Усман больше похож на политика, чем на реального бойца. Он говорит людям, что хочет драться, но что он показывает на деле? Мы начнем переговоры относительно этого боя и посмотрим, что получится».

Камару ответил и на это – по его словам, он готов драться с Хорхе: «Дайте мне месяц, чтобы залечить травму и я буду готов. Давайте будем честными – если вы посмотрите на полусредний вес, то увидите, что я перебил почти всех из топ-10. Дэйна Уайт сказал, что они очень хотят видеть Хорхе моим соперником. Тогда он следующий для меня».

В декабре прошлого года Усман в титульном поединке победил Колби Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Сына бойца ММА задавила 72-летняя пьяная старушка. Органы ребенка спасли 9 других детей

Подписывайся на нас Вконтакте