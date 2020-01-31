На турнире по MMA в Москве произошла массовая драка между участниками.

Об инциденте сообщает телеграм-канал Baza. Организаторы рассказали, что среди избитых оказался спортсмен клуба «Витязь-Ногинск» – у него травма головы. У другого бойца украли телефон. Оргкомитет обратился в полицию, правоохранительные органы ищут зачинщиков и самых ярых участников драки.

«Было неспортивное поведение команд, творился хаос еще до начала массовой драки. Всяческие провокации были, споры с судьями в коридорах, пихания, толкания. Спортсмены не могли просто до клетки дойти. Организаторы постоянно призывали к порядку, охрана пыталась навести порядок, но их игнорировали. Все и вылилось в массовую потасовку.

Спортсменам моего клуба были нанесены телесные повреждения. Рассечена голова, пришлось везти парня в больницу, где ему наложили множество швов, чтобы зашить рану. Сломан нос, сломана кисть. После группового избиения одного из наших спортсменов у него был похищен телефон», – рассказал представитель клуба «Визязь-Ногинск».

Турнир проводился на территории арт-пространства Подсолнухи Art & Food.

Турнир по джиу-джитсу в Подмосковье закончился массовой дракой

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