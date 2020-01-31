Джонатана Даргана, бывшего тренера Конора Макгрегора, приговорили к 5,5 годам тюрьмы за преднамеренное убийство.

Инцидент произошел еще в 2016 году. По информации BJPenn, Дарган ударил бывшего работника Guiness Падди Муллалли по голове, тот упал и скончался от полученных травм. Муллалли в компании друга вмешался в ссору Джонатана с его девушкой, в итоге доброжелатель получил несколько фатальных ударов от тренера по MMA.

Позже Дарган заявил, что не собирался убивать Падди и раскаивается в содеянном. По ходу судебных разбирательств Джонатан даже заявил, что действовал в целях самообороны, но судья назвал его «человеком, контролировавшим ситуацию, а не кем-то, находящимся в опасности». В ноябре 2019 года суд признал Драгана виновным в преднамеренном убийстве. Судья скостил лишь шесть месяцев срока, который запрашивало обвинение. В результате тренер отправился за решетку на 5,5 лет.

После поражения от Хабиба Конор вышел в октагон в январе 2020-го и легко одолел Дональда Серроне.

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