5 хоккеистов, которые стали бойцами ММА. От телохранителя Овечкина до мексиканского Буре

Тафгаи на протяжении десятилетий развлекали публику боями, заводили команду в неудачные минуты, а заодно выполняли важнейшую функцию защиты звезд. Соперники не особо рисковали атаковать Уэйна Гретцки, потому что иначе им пришлось бы иметь дело с Дэйвом Семенко и Марти Максорли.

Но времена меняются, поменялся и хоккей. Теперь даже ребята из четвертых звеньев обязаны кататься и играть на приемлемом уровне, количество драк и грубости на льду неуклонно снижается, и хоккеисты, которые умеют только драться, обречены на минорные лиги. Или же на поиск альтернативы, как следующие герои.

Стив Боссе (Босс)

Этот парень профессионально попробовал себя в трех видах спорта. Как и большинство канадских детишек, Боссе начинал с хоккея, но параллельно занимался боксом для оттачивания ударов и улучшения кардио.

Хоккейная карьера Стива прошла в совсем уж низкосортной лиге LNAH, зато его регулярные драки с Джоном Мирасти рвали еще молодой ютьюб.

В конце нулевых в далекой КХЛ команду психов собирал «Витязь». В Чехове как раз присматривались к Боссу, но хоккей тогда уже не входил в планы канадца: еще в 2006-м, после очередной драки, на Боссе и Мирасти положили глаз промоутеры. Летом 2007-го Стив дебютировал в Major League MMA и выиграл техническим нокаутом. Спустя два года Босс полностью сменил каток на октагон (в сезоне-2014/15 он сделал камбэк на 5 матчей, в которых подрался 7 раз). Забавно, что Мирасти проделал противоположный путь: завершил хоккейную карьеру в 2007-м, провел один бой, улетел в глубокий нокаут, вернулся на лед и оказался… в «Витязе».

Боссе же продолжил собирать победы и к 2015-му дорос до UFC. Первый блин комом – на UFC Fight Night: Machida vs. Romero Тьяго Сантос срубил Стива ударом в голову. Но следующие два боя UFC Босс затащил.

Четвертый поединок был намечен на июль 2017-го, но за несколько дней до ивента Босс внезапно снялся по причине загадочной травмы. Больше в ММА Стива не видели – он ушел в бокс, где уже провел два боя (1-1).

Скотт Холцман (Острый соус)

Еще один будущий боец UFC обожал хоккей с детства, но на рубеже 1980-90-х в его родном Теннесси еще не мечтали о команде НХЛ и возле дома не было ни одного катка. Карьере помог не самый красивый случай:

«Мои соседи поигрывали в хоккей и получили письмо из лагеря «Ноксвилл Черокис», местной профессиональной команды из ECHL (Лига Восточного побережья). Письмо оказалось в моем почтовом ящике. Я так и не отдал его им и поехал в лагерь сам», – признался Холцман TSN.

Прежде Скотт ни разу не выходил на лед, так что выглядел ужасно. Но не сдался. Скиллы будущий Острый соус оттачивал на роликах. Он даже сыграл в Североамериканской лиге по хоккею на роликовых коньках против будущих игроков НХЛ Бобби Райана и Патрика Маруна. Но в хоккее на льду Холцман лишь кочевал из одной полупрофессиональной региональной лиги в другую и едва получал 100 баксов в неделю. В конце концов, Скотт оставил мечту ради хоть какого-то заработка на должности электромеханика.

Жизнь пролетария приелась быстро, а тут друг всерьез занялся ММА и джиу-джитсу и пригласил Скотта в зал. Там он и получил ник Острый соус – эту приправу Холцман добавлял почти в любое блюдо. В 2009-м теннессиец зашел на второй круг спортивной карьеры, выиграл все четыре боя на любительском уровне и получил контракт от Xtreme Fighting Championships. К моменту подписания контракта с UFC летом 2014 года статистика Острого соуса была шикарной – 7-0 и пояс XFC в легком весе. В августе 2015-го он в родном Теннесси задушил Энтони Христодулу на UFC Fight Night, но спустя полгода слил Дрю Доберу решением судей.

На начало 2020 года стата Холцмана в UFC – 6-3. Изменится она 15 февраля: на UFC Fight Night 167 Скотт угостит острым соусом Джима Миллера.

Энрике Брионес (Буре)

В отличие от северных соседей для мексиканского мальчика хоккей – весьма специфическое хобби, но Брионес влюбился в этот спорт, когда в 12 лет посмотрел первый фильм трилогии «Могучие утята». Энрике начал с уличного хоккея, а на лед впервые вышел лишь в высшей школе: пришлось даже переехать к тете в США, в Оклахому. «Все было ради игры. У меня не было никакой практики. Думаю, я был ужасен. Но зато я забивал».

Возможно, именно из-за результативности к нему прикрепилось такое родное всем русским болельщикам прозвище – Буре. «Люди прозвали меня так в хоккейных лигах, потому что у меня, по их мнению, было много общего с русским хоккеистом Павлом Буре. Когда я начал драться, у меня уже была кличка, и я сохранил ее из уважения к спорту, которому посвятил жизнь», – сказал Энрике официальному сайту UFC.

Поскольку Брионес слишком поздно встал на коньки, до профессиональной лиги он так и не дорос. У ММА порог вхождения оказался не такими суровым, хотя тренироваться борьбе он начал еще позже – в 2006-м в возрасте 26 лет. Уже в январе 2007 года Буре провел первый бой в родной Тихуане и победил единогласным решением судей. В UFC он дебютировал осенью 2014-го, оттарабанив 21 поединок (16-4-1). Снова победный дебют, за которым, правда, последовали четыре поражения.

Последний раз в октагон мексиканский Буре вышел в мае 2018-го на UFC Fight Night и проиграл единогласным решением судей Фрэнки Саэнсу. Сейчас 39-летний спортсмен сидит без контракта, но пока не завершает карьеру, параллельно осваивая новые профессии: в ноябре 2019-го Энрике комментировал матч НХЛ «Лос-Анджелес» – «Чикаго» (4:3 ОТ) для Fox Sports на испанском.

Джереми Яблонски

Дальний родственник Мирасти и его партнер по легендарному «Витязю» – чемпион АХЛ и ECHL, а еще шестикратный победитель любительского боксерского турнира Канады. Как и Мирасти, в 2007-м попробовал себя в ММА и добился впечатляющих результатов: первого соперника отправил в нокаут за 19 секунд, второго – за 17.

Но, в отличие от того же Боссе, Яблонски уходить из хоккея не собирался, а летние тренировки в октагоне, по его признанию, не оставляли времени на отдых после тяжелого сезона на льду. Поэтому Джереми ограничился еще одним победным поединком в августе 2010-го и сосредоточился на основной канадской игре.

Ну и свой лучший бой Яблонски провел ни в октагоне, ни на ринге и даже не на льду – а на магнитогорской свадьбе.

Дональд Брашир

В отличие от предыдущих героев Убийца играл на самом высоком уровне – 1025 матчей в НХЛ. Но гонял он не шайбу – у Дональда больше сотни драк, 2634 штрафные минуты и титул самого грубого игрока сезона-1997/98. В июле 2006-го «Вашингтон» специально подписал Брашира, чтобы у совсем еще молодого Александра Овечкина был телохранитель на льду.

Неудивительно, что такой человек решил себя попробовать в ММА. В апреле 2011 года Дональд, оказавшийся к тому моменту в минорной хоккейной лиге, подписал контракт с промоушном Ringside MMA на три боя. Первый поединок 4 июля был триумфальным: всего за 21 секунду тафгай уничтожил Мэтью Бержерона. «Чувствовал себя как дома. Как только я вошел в клетку, мне стало комфортно», – делился эмоциями хоккеист-боец. Однако вскоре промоушн затух, а Брашир так и остался с одним-единственным выходом в октагон.

Бонус: Адам Вэй

Звезда венгерского хоккея пока не уходит в ММА, но потенциальный транзит дастся ему безболезненно. В карьере Вэя было два звездных часа. Первый – матч против Финляндии на ЧМ-2016 в России, единственном в элитном дивизионе для сборной Венгрии. Тогда Вэй отразил 48 бросков, чем обеспечил команде поражение с достойным счетом (0:3), а заодно привлек внимание «Миннесоты Уайлд» и получил двусторонний контракт. Выше фарма он так и не поднялся, зато в 2017-м в ECHL порвал интернет зрелищным нокаутом вратаря соперника.

Как оказалось, Вэй любит драться и всерьез занимается ММА, снимая с помощью единоборств стресс. В 2019-м венгр перешел в шведский «Вестервик», а в декабре получил тяжелую травму колена и выбыл до конца сезона. Адаму всего 25 – еще есть время подумать о бойцовской клетке.

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