Американский боец MMA Десмонд Грин арестован за нарушение условий освобождения под залог.

30-летний Грин оказался в тюрьме штата Флорида после того, как добровольно признался в нарушении условий освобождения под залог – он ожидает суда по делу о непредумышленном убийстве. Причиной стало обвинение в вождении без прав, к которому прибавились три случая проезда на красный свет за сентябрь и октябрь прошлого года. Каким образом Грин успел столько всего нарушить и остаться на свободе – не ясно. Как сообщает MMAJunkie, по условиям освобождения под залог он вообще не имел права садиться за руль.

Десмонд ожидает вердикта по делу о непредумышленном двойном убийстве в результате автомобильной аварии. 18 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, боец стал виновником аварии с участием еще трех автомобилей. В результате ДТП погибли две пожилые женщины, другие участники аварии, включая Грина, получили травмы.

Экс-боец UFC столкнулся с рядом других обвинений по тому же делу – за вождение в пьяном виде, повлекшее серьезные телесные повреждения и материальный ущерб, а также за вождение с недействительным водительским удостоверением, хранение каннабиса, кокаина и других наркотических средств.

Грин дрался в UFC с 2017 по 2019 годы, одержал четыре победы и три раза проиграл.

В апреле он должен был драться с россиянином Эдуардом Вартаняном на ивенте промоушена ACA в Москве.

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