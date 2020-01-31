24-летний Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, подписал контракт с UFC.

Об этом в инстаграме сообщил сам чемпион промоушена в легком весе. «Братишка, Умар, тебе многое предстоит доказать. Когда я подписал контракт с UFC, было много людей, которые не верили в меня, но моя команда и близкие люди поддерживали и верили. Упование на всевышнего и труд принесут плоды. У тебя есть все для результата, а теперь действуй и доказывай, что твое место среди лучших атлетов мира», – подписал пост Хабиб.

В UFC уже выступает еще один двоюродный брат Хабиба – Абубакар.

21-летний Усман Нурмагомедов – еще один двоюродный брат Хабиба – может скоро пополнить представительство семейства в UFC. Парень уже провел 8 боев и победил во всех из них.

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